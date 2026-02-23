Nicola Bux | La Chiesa? Né umana né democratica

Nicola Bux afferma che le crisi attuali nelle chiese derivano dalla convinzione che le istituzioni religiose non siano guidate dal Signore. Secondo il teologo, questa idea provoca sfiducia e divisioni tra i fedeli. Bux sottolinea che molte persone vedono la Chiesa come un’organizzazione umana e poco democratica, invece di percepirla come un collegamento diretto con il divino. La discussione si concentra sull’identità e sulla funzione della Chiesa oggi.

Il teologo: «La crisi di oggi nasce dalla convinzione che la realtà ecclesiale non sia opera del Signore stesso. Prevost ha chiaro che l’immigrazione va gestita dalla politica. Ma è inutile fare i puritani sul Board of Peace». È la riedizione di un conflitto che aveva trovato una tregua solo durante il pontificato di Benedetto XVI. La Fraternità sacerdotale San Pio X è di nuovo ai ferri corti con la Santa Sede per la questione della nomina di sacerdoti e vescovi: quest’ultima rivendica l’ultima parola, i lefebvriani intendono procedere in autonomia. L’incontro del 12 febbraio in Vaticano non ha sbloccato l’impasse. 🔗 Leggi su Laverita.info

Ponte sullo Stretto, Salvini dal palco di Atreju: “Si farà. Non ci fermeranno né alghe, né pipistrelli, né piccioni”Durante un intervento a Atreju, Matteo Salvini ha ribadito l’impegno del governo nel realizzare il Ponte sullo Stretto, affermando che i lavori si avvieranno nonostante le opposizioni di alcune associazioni e gruppi ambientalisti.

Exor, nessuna intenzione di vendere la Juventus né a Tether né ad altri soggettiExor ha ribadito la propria intenzione di mantenere la partecipazione nella Juventus, escludendo qualsiasi vendita sia a Tether che ad altri potenziali acquirenti.

