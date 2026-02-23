Nicola | Baschirotto starà fuori a lungo Per un' ora abbiamo giocato in modo ordinato ma poi questo ci ha destabilizzato

Nicola afferma che Baschirotto resterà lontano dal campo a lungo a causa di un infortunio. Durante la partita tra Cremonese e Roma, il tecnico spiega che la squadra ha mantenuto un buon ritmo per circa un'ora, poi ha perso compattezza. La mancanza del difensore si è fatta sentire, destabilizzando la linea difensiva e influenzando il risultato finale. La squadra dovrà adattarsi a questa assenza nelle prossime partite.

Nel confronto tra cremone­se e Roma, le parole di Davide Nicola rilasciate a DAZN offrono una chiave operativa per leggere la sconfitta: la squadra ha mostrato compattezza e spirito fin dall'avvio, ma gli episodi decisivi hanno premiato la parte ospite. L'analisi evidenzia come la Roma abbia pesato su palle inattive e duelli fisici, mentre la Cremonese ha tenuto il campo per un tempo significativo, restando concentrata e pronta a reagire quando serviva cambiare ritmo. La posizione di vantaggio dell'avversario è maturata su una situazione di palla inattiva, con la Roma capace di capitalizzare la propria superiore fisicità e qualità tecnica.

Cremonese, Nicola a DAZN dopo la sconfitta con la Roma: «Baschirotto ne avrà per un po'. Per 60? la squadra è stata organizzata ma ecco cosa ci ha messo in difficoltà»

