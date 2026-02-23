Next stop 2040 Come sarà la metro di Roma tra 16 anni secondo Roberto Gualtieri

Roberto Gualtieri ha spiegato che il futuro della metro di Roma dipende dai progetti di ampliamento e innovazione in corso. La causa principale di questa trasformazione è la crescente domanda di mobilità sostenibile e di servizi più rapidi. Tra le novità previste ci sono nuove linee e tecnologie avanzate per migliorare gli spostamenti quotidiani. La città si prepara a un cambiamento che potrebbe rivoluzionare il modo di muoversi nel centro storico e nei quartieri periferici.

Tra lavori imminenti e nuovi progetti abbiamo fotografato come potrebbe essere la città qualora tutti i progetti annunciati venissero realizzati (nei tempi) Come ci si muoverà a Roma nel 2040? Non è un libro di fantascienza ma la fotografia scattata dal sindaco della città, Roberto Gualtieri. Mercoledì 25 febbraio cominceranno i cantieri per realizzare quattro nuove stazioni della metro C, quelle previste dalla tratta T2. Si tratta di lavori importanti che, dopo l’inaugurazione delle stazioni Colosseo e Porta Metronia, segnano l’inizio di una stagione che dovrebbe, condizionale d’obbligo, rivoluzionare il trasporto pubblico di Roma. 🔗 Leggi su Romatoday.it Roma ci riprova: Gualtieri lancia la sfida olimpica per il 2036 o 2040Roma punta di nuovo sui Giochi Olimpici a causa della volontà del sindaco Gualtieri di rilanciare il progetto, promettendo investimenti e nuove strutture sportive. Roma, Gualtieri: pronti a candidarci per le Olimpiadi 2036 o 2040Il sindaco di Roma, Gualtieri, ha annunciato che la città è pronta a presentare la candidatura per le Olimpiadi del 2036 o del 2040. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Il sindaco, il presidente di Regione e i 5Stelle, alleati prossimi venturi: che in questo eventuale gioco a tre sulle Olimpiadi si sentirebbero stretti. E parecchio. Ipotesi, paure e suggestioni, per ora. Alimentate dal dem Roberto Gualtieri, già da tempo in campo per - facebook.com facebook Daniele Cinà e la sua squadra hanno calibrato Roberto Gualtieri su misura di TikTok e reels Instagram, a scapito della staticità museale delle foto. Roma come laboratorio di piattaformizzazione della comunicazione politica x.com