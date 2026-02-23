Next stop 2040 Come sarà la metro di Roma tra 16 anni secondo Roberto Gualtieri

Da romatoday.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Roberto Gualtieri ha spiegato che il futuro della metro di Roma dipende dai progetti di ampliamento e innovazione in corso. La causa principale di questa trasformazione è la crescente domanda di mobilità sostenibile e di servizi più rapidi. Tra le novità previste ci sono nuove linee e tecnologie avanzate per migliorare gli spostamenti quotidiani. La città si prepara a un cambiamento che potrebbe rivoluzionare il modo di muoversi nel centro storico e nei quartieri periferici.

Tra lavori imminenti e nuovi progetti abbiamo fotografato come potrebbe essere la città qualora tutti i progetti annunciati venissero realizzati (nei tempi) Come ci si muoverà a Roma nel 2040? Non è un libro di fantascienza ma la fotografia scattata dal sindaco della città, Roberto Gualtieri. Mercoledì 25 febbraio cominceranno i cantieri per realizzare quattro nuove stazioni della metro C, quelle previste dalla tratta T2. Si tratta di lavori importanti che, dopo l’inaugurazione delle stazioni Colosseo e Porta Metronia, segnano l’inizio di una stagione che dovrebbe, condizionale d’obbligo, rivoluzionare il trasporto pubblico di Roma. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Roma ci riprova: Gualtieri lancia la sfida olimpica per il 2036 o 2040Roma punta di nuovo sui Giochi Olimpici a causa della volontà del sindaco Gualtieri di rilanciare il progetto, promettendo investimenti e nuove strutture sportive.

Roma, Gualtieri: pronti a candidarci per le Olimpiadi 2036 o 2040Il sindaco di Roma, Gualtieri, ha annunciato che la città è pronta a presentare la candidatura per le Olimpiadi del 2036 o del 2040.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.