Newcastle-Qarabagh Champions League 24-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Magpies di fatto già agli ottavi dopo l’1 a 6 dell’andata

Il Newcastle ha ottenuto un ampio vantaggio contro il Qarabagh con un 6-1 nell’andata, rendendo questa partita più una sfida di routine che una vera battaglia. La squadra di Howe, infatti, si prepara a scendere in campo con l’obiettivo di consolidare il passaggio agli ottavi di finale. La formazione ufficiale è stata annunciata, mentre gli appassionati seguono con attenzione le quote e i pronostici per questa sfida. La partita si disputa questa sera alle 21:00.

Dopo l’1 a 6 di Baku è poco più che una formalità questa gara per il Newcastle di Howe, impegnato in casa contro gli azeri del Qarabagh. I magpies hanno sistemato la qualificazione in poco più di un tempo, segnando 5 gol con Gordon mattatore con un poker, prima di gestire il risultato nella ripresa. In campionato invece è arrivato l’ennesimo KO contro il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Newcastle-Qarabagh (Champions League, 24-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Magpies di fatto già agli ottavi dopo l’1 a 6 dell’andataIl Newcastle ha già assicurato la qualificazione agli ottavi dopo aver vinto 6-1 in trasferta, rendendo questa sfida contro il Qarabagh più una formalità.

Newcastle-Qarabagh (Champions League, 24-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiIl 24 febbraio 2026, il Newcastle affronta il Qarabagh in Champions League, dopo aver subito un pesante 1-6 in trasferta.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Qarabag-Newcastle, Gordon si prende Baku: quattro goal in un tempo, due anni fa chiuse a zero; 2025 spareggi qarabag-newcastle preview; Pronostico Newcastle United-Qarabag FK: analisi e probabili formazioni 24/02/2026 Champions League; Bruges-Atletico, pari e show. Schick stende l'Olympiacos, Newcastle a valanga sul Qarabag.

Champions League 2025-2026: Newcastle-Qarabag, le probabili formazioniLe probabili formazioni di Newcastle-Qarabag, ritorno dei playoff di Champions League. Calcio d'inizio alle 21.00 al St. James Park ... sportal.it

Newcastle-Qarabag: diretta live e risultatoDiretta Newcastle-Qarabag del 24 febbraio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Champions League ... calciomagazine.net

2500 tifosi hanno percorso oltre 5000 km di viaggio per Newcastle-Qarabag di Champions League... veri tifosi #SportMediaset - facebook.com facebook

#UEFAChampionsLeague #16avosdefinal #Ida Res Finales: #Qarabag 1(Elvin Jafarguliyev) - #Newcastle 6(Anthony Gordon x4, Malick Thiaw, Jacob Murphy), #BodoGlimt 3(Sondre Fet, Jes Petter Hauge, Kasper Hogh) - #Inter 1(Francesco Pio x.com