Newcastle-Qarabagh Champions League 24-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Il 24 febbraio 2026, il Newcastle affronta il Qarabagh in Champions League, dopo aver subito un pesante 1-6 in trasferta. La sconfitta precedente ha lasciato poche speranze di qualificazione, e questa partita si presenta come un’occasione per riscattarsi davanti ai propri tifosi. I giocatori di Howe vogliono dimostrare di poter reagire, ma la squadra avversaria vuole confermare la propria forza. La sfida inizia alle 21:00, con molte aspettative sul risultato finale.

Dopo l’1 a 6 di Baku è poco più che una formalità questa gara per il Newcastle di Howe, impegnato in casa contro gli azeri del Qarabagh. I magpies hanno sistemato la qualificazione in poco più di un tempo, segnando 5 gol con Gordon mattatore con un poker, prima di gestire il risultato nella ripresa. In campionato invece è arrivato l’ennesimo KO contro il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Argomenti discussi: Qarabag-Newcastle, Gordon si prende Baku: quattro goal in un tempo, due anni fa chiuse a zero; Bruges-Atletico, pari e show. Schick stende l'Olympiacos, Newcastle a valanga sul Qarabag; Gordon trascina il Newcastle con 4 gol, l'Atletico si ferma a Bruges; Il Newcastle dilaga in Azerbaigian e ipoteca gli ottavi.

Diretta/ Qarabag Newcastle (risultato finale 1-6): inglesi a valanga! (Champions League, 18 febbraio 2026)Diretta Qarabag Newcastle streaming video tv: quote e probabili formazioni da Baku per l'andata dei sedicesimi di finale di Champions League, stagione 2025/2026 ... ilsussidiario.net

Qarabag-Newcastle: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Qarabag-Newcastle del 18 febbraio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Champions League ... calciomagazine.net

#UEFAChampionsLeague #16avosdefinal #Ida Res Finales: #Qarabag 1(Elvin Jafarguliyev) - #Newcastle 6(Anthony Gordon x4, Malick Thiaw, Jacob Murphy), #BodoGlimt 3(Sondre Fet, Jes Petter Hauge, Kasper Hogh) - #Inter 1(Francesco Pio x.com