Nessuna telefonata né un ritorno a casa | si sono allargate all' intera provincia le ricerche della centralinista scomparsa

Rossana Gucciardo, centralinista del Comune di Porto Empedocle, non ha più contattato i familiari né è tornata a casa, e le ricerche si sono estese all’intera provincia. La sua scomparsa, avvenuta venerdì mattina, ha spinto le forze dell’ordine a controllare anche le zone vicine, senza trovare tracce. La donna, nota per la sua routine quotidiana, scompare nel nulla lasciando molte domande aperte. Le indagini continuano senza sosta.

Nessuna telefonata ai familiari, né un ritorno a casa. Ancora nessuna notizia di Rossana Gucciardo, la quarantunenne centralinista del Comune di Porto Empedocle, che è sparita nel nulla da venerdì mattina. E la preoccupazione, inevitabilmente, cresce. Le ricerche delle forze dell'ordine continuano e si sono allargate, a macchia d'olio, in tutta la provincia. Inutile continuare a tentare di contattare il numero di cellulare della donna, perché il telefonino è risultato spento fin dalla tarda mattinata di venerdì, quando la quarantunenne non ha fatto ritorno a casa.

Centralinista comunale scomparsa, notte di ricerche fra Porto Empedocle e AgrigentoRossana Gucciardo, una centralinista del Comune di Porto Empedocle, è scomparsa improvvisamente, scatenando una vasta operazione di ricerca tra Porto Empedocle e Agrigento.

