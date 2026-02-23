Nero Norcia 2026 il programma del secondo weekend

Il secondo weekend di Nero Norcia 2026 si svolge dopo il grande afflusso di visitatori che hanno affollato la città di San Benedetto, attirando appassionati e buongustai. La mostra mercato del tartufo nero pregiato e dei prodotti tipici, giunta alla 62ª edizione, ha già riscosso notevole successo e crescenti interesse. La manifestazione si prepara a ospitare nuove iniziative e degustazioni per continuare a coinvolgere il pubblico. La città si sta preparando per un'altra grande affluenza di visitatori.

Grandissimo successo per il primo weekend di Nero Norcia, 62esima edizione della mostra mercato nazionale del tartufo nero pregiato e dei prodotti tipici, che ha fatto registrare presenze record nella città di san Benedetto tra sabato e domenica e un grande apprezzamento per la proposta di iniziative che ha arricchito l'evento. Chiuso con successo il primo fine settimana, Nero Norcia tornerà per un altro weekend ricco di appuntamenti da venerdì 27 febbraio a domenica primo marzo, tra cui la seconda edizione del Premio nazionale Ilario Castagner e l'accensione della Fiaccola benedettina. I circa 60 stand della mostra mercato si snodano nel centro storico da Porta Romana fino a fuori Porta Ascolana e, accanto al tartufo, alle norcinerie, ai formaggi e ai legumi, insieme ai prodotti del paniere locale e umbro, trovano posto prelibatezze provenienti da tutta Italia, dai tomini della Valle d'Aosta al pane pugliese, passando per la mozzarella di bufala campana fino al cannolo siciliano, dalle visciole marchigiane agli arrosticini abruzzesi.