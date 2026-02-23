Nel Centro di Controllo Operativo di Teb | così si gestiscono e monitorano regolarità e sicurezza di 45mila corse l’anno

Il Centro di Controllo Operativo di Teb coordina e supervisiona le 45.000 corse annuali sulla linea T1 tra Bergamo e Albino, garantendo regolarità e sicurezza. Le operazioni si svolgono dalle prime ore del mattino fino alle 22, coprendo l’intera tratta di 12,5 chilometri. I tecnici monitorano costantemente i treni e intervenendo in tempo reale per risolvere eventuali problemi. Un sistema che permette di mantenere alta l’efficienza del servizio quotidiano.

Ranica. Lungo i 12,5 chilometri della linea T1 della Teb, che collega Bergamo e Albino, circolano 45mila corse l’anno, dalle 5 del mattino alle 22.30: trasportano tredicimila persone ogni giorno, distribuite su sedici fermate che toccano 6 diversi comuni. Un’operatività massiccia (prossima al raddoppio dall’estate quando sarà pronto anche il tracciato che corre dalla città verso la Val Brembana) sulla quale vigila l’occhio attento del Centro di Controllo Operativo basato al piano interrato dell’headquarter di via Tezze a Ranica, vero e proprio “cervello” del sistema tramviario bergamasco. Un centro decisionale dal quale partono tutte le indicazioni che riguardano gli spostamenti di ogni singolo mezzo (attualmente sono 14 i veicoli modello “Sirio” di AnsaldoBreda, 10 in servizio durante l’orario di punta e cinque in quello di “morbida”, se ne aggiungeranno ulteriori 10 prodotti da Skoda con l’inaugurazione della T2), che si tratti dell’instradamento di un tram o di una movimentazione interna al deposito, di una modifica a una delle dieci sottostazioni elettriche o a un deviatoio in linea. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

