Nel calcio il blasone non è tutto | l’Apice ci mette fame e sacrificio Il sogno D non è utopia

L'Apice ha battuto la squadra più forte del campionato grazie a una prestazione determinata e a un impegno costante. La causa principale è stata la tenacia dei giocatori, che hanno corso fino all’ultimo minuto e creduto nel loro obiettivo. La vittoria arriva dopo settimane di allenamenti intensi e sacrifici individuali. La determinazione del gruppo ha fatto la differenza sul campo, dimostrando che il successo richiede più della semplice reputazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Non è un blasone ad essere sinonimo di successo acquisito. Nel calcio conta la fame, la passione, la qualità, il sacrificio e l’applicazione ferrea e questa può andare ben oltre una storia e un nome. E’ così che si spiega il pareggio tra Apice ed Ebolitana, con i sanniti che hanno portato a casa un punto dal ‘Dirceu’ dimostrando essere degna prima della classe e che le proprie chance di promozione in D sono intatte, se non addirittura aumentate. La formazione di Cioffi ha deciso di voler stare seduta al tavolo delle grandi e ha portato a termine un esame brillantemente, dimostrando tutte le caratteristiche sopra elencate ma, soprattutto, mettendo in chiaro che non ha nulla da invidiare rispetto alle big di questo torneo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Leggi anche: Forlì, sfida ‘nobile’ al Del Duca. Blasone e fame: Ascoli da brividi Il sogno olimpico di Obou. Da attaccante nel calcio a frenatore nel bob: “Attendo la convocazione”Obou, ex attaccante della Cuoiopelli, ha intrapreso un percorso inaspettato passando dal calcio al bob, diventando frenatore. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Falchi beffati da un rigore: al Blasone lo Scandicci vince 0-1; Scandicci, colpo grosso. Espugnato il ’Blasone’; Gioia azzurra a Coverciano, Francia battuta 2-0. Franceschini: Contenti per il risultato e la prestazione; Si stava meglio quando si stava peggio? Ridateci il numero chiuso di stranieri. Schedina lunedì calcio estero, tre partite nel menù: Premier, Liga e PortogalloSchedina Lunedì del calcio estero, ci concentriamo su Premier, Liga spagnola e portoghese: stuzzicante Everton-Manchester United ... assopoker.com Calcio Promozione. Meda vuol sgambettare l’Olginatese detronizzataC’è solo un anticipo in Promozione ed è un anticipo davvero di lusso sia per la classifica del girone B che per il blasone delle due formazioni impegnate. Questo pomeriggio al Mino Favini di via Icm ... ilgiorno.it Ebolitana calcio 1925 vs Apice - facebook.com facebook