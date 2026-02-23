Nei Balcani col fucile non in regola | fermato cacciatore italiano è il secondo in dieci giorni

Un cacciatore italiano è stato fermato al valico di confine per aver trasportato un fucile senza documenti in regola. La sua cattura avviene dopo che le forze di frontiera hanno notato alcune irregolarità nel caricatore e nell’età del cacciatore, già coinvolto in un episodio simile pochi giorni fa. La situazione si ripete nello stesso punto di passaggio, con un dettaglio diverso tra i due casi.

L'uomo, un cinquantunenne, è stato controllato al valico di confine di Starod, alla frontiera tra Slovenia e Croazia. Sequestrato un fucile e oltre 30 cartucce Il valico di confine è sempre lo stesso, questa volta cambia il numero di proiettili e l'età del cacciatore. Alla frontiera tra Croazia e Slovenia, più precisamente nei pressi del valico di Starod, nella zona del monte Nevoso, un altro cacciatore di nazionalità italiana è finito nei guai a causa della sua passione. Di ritorno da una battuta di caccia, il cinquantunenne (ignota, al momento della pubblicazione, la provincia di residenza in Italia), è stato fermato per un controllo dalla polizia di frontiera slovena. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Va a sparare nei Balcani, ma il fucile è irregolare: cacciatore fermato alla frontieraUn uomo di 45 anni di Parma è stato fermato alla frontiera tra Slovenia e Croazia.

Consegna fucile a 14enne per sparare, lo filma e mette video su Facebook: cacciatore denunciato dai carabinieriUn cacciatore di 59 anni è stato denunciato dai carabinieri forestali dopo aver consegnato un fucile a un quattordicenne perché sparasse.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Nei Balcani col fucile non in regola: fermato cacciatore italiano, è il secondo in dieci giorniL'uomo, un cinquantunenne, è stato controllato al valico di confine di Starod, alla frontiera tra Slovenia e Croazia. Sequestrato un fucile e oltre 30 cartucce ... triesteprima.it

Va a sparare nei Balcani, ma il fucile è irregolare: cacciatore fermato alla frontieraI fatti sono avvenuti al valico tra Slovenia e Croazia nella giornata di ieri 10 febbraio. L'uomo è originario della provincia di Parma ... triesteprima.it