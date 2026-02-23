Nei Balcani col fucile non in regola | fermato cacciatore italiano è il secondo in dieci giorni

Un cacciatore italiano è stato fermato al valico di confine perché aveva un fucile senza regolare documentazione. La sua attività di caccia illegale ha attirato l'attenzione delle forze di frontiera, che hanno trovato anche un numero superiore ai proiettili consentiti. Questa operazione segue di pochi giorni il fermo di un altro cacciatore sulla stessa frontiera. La scoperta ha portato a un controllo più approfondito delle armi in possesso dei cittadini stranieri.

L'uomo, un cinquantunenne, è stato controllato al valico di confine di Starod, alla frontiera tra Slovenia e Croazia. Sequestrato un fucile e oltre 30 cartucce Il valico di confine è sempre lo stesso, questa volta cambia il numero di proiettili e l'età del cacciatore. Alla frontiera tra Croazia e Slovenia, più precisamente nei pressi del valico di Starod, nella zona del monte Nevoso, un altro cacciatore di nazionalità italiana è finito nei guai a causa della sua passione. Di ritorno da una battuta di caccia, il cinquantunenne (ignota, al momento della pubblicazione, la provincia di residenza in Italia), è stato fermato per un controllo dalla polizia di frontiera slovena.

Va a sparare nei Balcani, ma il fucile è irregolare: cacciatore fermato alla frontieraUn uomo di 45 anni di Parma è stato fermato alla frontiera tra Slovenia e Croazia.