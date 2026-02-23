Negozio distrutto a Modena | un’auto ha sfondato l’ingresso dopo un incidente

Un'auto ha sfondato l’ingresso di un negozio in via Strade Morane a Modena, causando danni evidenti alla struttura. La vettura, coinvolta in un incidente poco prima, ha finito contro la vetrina, rompendo il vetro e danneggiando le scaffalature all’interno. I passanti si sono fermati a osservare i resti del vetro e i pezzi di carrozzeria sparsi sul pavimento. Non ci sono feriti, ma il negozio rimane inaccessibile.

Modena, 23 febbraio 2026 – L'ingresso di un negozio in via Strade Morane a Modena è stato completamente distrutto. Un'auto dopo lo scontro con un'altra vettura l'ha completamente sfondato mandando in pezzi la porta, i mattoni adiacenti lo stipite e buona parte dell'interno. Si stanno ancora valutando i danni. Fortunatamente i 4 feriti non sono gravi. Violento impatto. Si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due auto in via strade Morane, a Modena. L'impatto tra i due veicoli è stato violento a tal punto da portare una delle auto a terminare la propria corsa all'interno di un negozio a bordo strada, sfondando l'ingresso.