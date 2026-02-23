Ndrangheta il sistema unitario della cosca Commisso | un modello criminale efficace anche all' estero

La cattura di sette persone associate alla cosca Commisso di Siderno deriva dall’operazione “Risiko”, condotta dalla polizia con l’aiuto dell’Fbi. Le autorità hanno identificato i leader del gruppo, responsabili di gestire il sistema criminale anche oltre i confini nazionali. Le indagini hanno rivelato come questa rete operi con un’organizzazione efficiente, capace di espandersi e consolidarsi in diversi Paesi. Le azioni delle forze dell’ordine continuano per smantellare questa struttura.