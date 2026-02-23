Ndrangheta il sistema unitario della cosca Commisso | un modello criminale efficace anche all' estero
La cattura di sette persone associate alla cosca Commisso di Siderno deriva dall’operazione “Risiko”, condotta dalla polizia con l’aiuto dell’Fbi. Le autorità hanno identificato i leader del gruppo, responsabili di gestire il sistema criminale anche oltre i confini nazionali. Le indagini hanno rivelato come questa rete operi con un’organizzazione efficiente, capace di espandersi e consolidarsi in diversi Paesi. Le azioni delle forze dell’ordine continuano per smantellare questa struttura.
Secondo il procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo, l'operazione Risiko, conferma la capacità della cosca di replicare il modello criminale collettivo anche negli Stati Uniti e in Canada L’azione interrompe temporaneamente i vertici operativi della cosca e le sue proiezioni internazionali, restituendo al tempo stesso un quadro più chiaro e dettagliato del funzionamento interno dell’organizzazione. L’inchiesta si colloca all’interno di un più ampio filone investigativo sviluppato negli anni dalla Dda di Reggio Calabria, delegato al Ros, con l’obiettivo di ricostruire gli assetti complessivi della ’ndrangheta. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Ndrangheta, Frank Albanese "l’uomo chiave" della cosca Commisso all’esteroFrank Albanese, considerato il punto di collegamento tra la Ndrangheta in Italia e le attività all’estero, vive negli Stati Uniti.
Maxi operazione contro la ‘Ndrangheta, arrestati 7 affiliati della cosca CommissoUna vasta operazione delle forze dell’ordine ha portato all’arresto di sette persone, ritenute membri della cosca Commisso di Siderno.
