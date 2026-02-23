Ndicka blinda la difesa e lancia la sfida | Siamo pronti per la Juventus

Ndicka ha rafforzato la difesa e ha dichiarato: «Siamo pronti per la Juventus». La sua squadra ha vinto contro la Cremonese, confermando la solidità dietro e la determinazione di affrontare le prossime sfide. Durante l’intervista, Ndicka ha sottolineato l’importanza del lavoro difensivo e l’unità del gruppo. La squadra si prepara ora a una partita importante contro i bianconeri, con la voglia di continuare la serie positiva.

Nella serata che ha visto la Roma consolidare la propria posizione nelle zone nobili della classifica superando la Cremonese, la compagine capitolina ha ribadito una verità tattica inconfutabile: la difesa resta il perno centrale attorno a cui ruotano le ambizioni di gloria della società. Non è solo una questione di contenimento, ma di identità collettiva, certificata da una rete inviolata che proietta il sodalizio giallorosso come la miglior retroguardia dell'intero campionato. In questo scacchiere, la figura di Evan Ndicka emerge con prepotenza, non solo per la puntualità nelle chiusure, ma per una capacità di incidere in zona gol che aggiunge una dimensione inedita al piano gara di mister Ranieri.

