NdC replica al Pd sannita | La politica è altrove

NdC ha risposto al Pd sannita, affermando che la politica si svolge altrove e non nelle loro dichiarazioni. La replica arriva dopo le recenti uscite pubbliche del segretario provinciale, che hanno attirato l’attenzione sui toni e sui contenuti. L’intervento si concentra sulla necessità di un dialogo più costruttivo e meno polemico, invitando a concentrarsi sulle questioni concrete. La discussione si riaccende mentre si avvicinano le prossime scadenze elettorali.

Da alcune dichiarazioni arrivate dal Partito democratico sannita, nonché dalla prima uscita mediatica del segretario provinciale neo eletto si capisce che aveva ragione Mino Martinazzoli, ultimo segretario della Democrazia Cristiana: la politica è altrove. Certamente non dalla parte di chi si ostina in certe posizioni di ostilità, di retroguardia e soprattutto di scarsa lungimiranza politica. Noi siamo e dialogheremo invece dove è la politica, perché se fosse per qualcuno il campo largo si farebbe il giorno dopo le elezioni politiche e amministrative: ma il gol, come è logico, bisogna segnarlo prima che l’arbitro fischi la fine dell’incontro, altrimenti non porta né punti, né vittorie. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

Iapozzuto (NdC): “Parte del Pd sannita predica e pratica il controsenso della politica”Un intervento critico di Iapozzuto evidenzia come alcune posizioni all’interno del Pd sannita possano indebolire il progetto del campo largo, favorendo divisioni che rischiano di compromettere l’unità politica.

Iapozzuto (NdC): “Da alcune reazioni e dichiarazioni del Pd si capisce che la ‘politica è altrove: le guerre puniche devono finire e si deve lavorare sulla sintesi”Iapozzuto evidenzia che le recenti dichiarazioni del Pd sannita, incluse quelle del nuovo segretario provinciale, rivelano come la politica si trovi lontana dal cercare soluzioni condivise.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Provinciali, Stanzione escluso: il Pd ricorre al Tar. Sanato l’errore della candidata di NdcIl Partito democratico ricorrerà al Tar. L’Ufficio Elettorale della Provincia ha confermato l’esclusione, non concedendo la possibilità di sanare il refuso, ossia barrare il quadratino laddove si prec ... ilsannioquotidiano.it

Benevento, riflettori su Parco De Mita: critiche da Pd e Lega. Replica NdCSul tema è intervenuto, con toni decisamente più critici, il coordinamento cittadino della Lega Salvini Premier. «Un bene pubblico trasformato in evento privato, tra caos organizzativo e biglietti ... ilmattino.it