Nayt | Porto mamma e nonna all’Ariston non prendetemi al Fantasanremo

Nayt porta con sé la mamma e la nonna al Festival di Sanremo 2026, per condividere un momento speciale con loro. La causa è la volontà di restare fedele alle sue radici e alle sue emozioni, anche in un evento così grande. La cantante ha spiegato di voler mantenere intatta la sua autenticità, senza lasciarsi influenzare dalle aspettative del pubblico. La sua presenza al palco si arricchisce di un significato personale che si fa sentire forte.

Sanremo, 23 febbraio 2026 - Arriva al Festival di Sanremo 2026 con la convinzione di non volersi snaturare. E anche le prove sul palco del Teatro Ariston lo hanno confermato: Nayt è e rimane Nayt. Non ci sarà quindi un “Prima che Nayt fosse a Sanremo”, giusto per parafrasare l’inedito che il rapper romano porta sul palco dell’Ariston. La cover di Fabrizio De Andrè. Nella serata di venerdì 27 febbraio, quella tanto attesa delle Cover, Nayt, all’anagrafe William Mezzanotte, porterà con Joan Thiele ‘La canzone dell’amore perduto’ di Fabrizio De Andrè. “Ho fatto un sacco di ricerca perché volevo portare un pezzo importante per la musica italiana - ha raccontato -. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Meloni: «Io all’Ariston? Notizia inventata, non siamo al Fantasanremo»La premier Meloni ha chiarito che la notizia della sua partecipazione all’Ariston è falsa, accusando chi l’ha diffusa di averla inventata.

Argomenti discussi: Nayt a Sanremo 2026. L'ossessione per i soldi, il monolocale condiviso e il padre assente: Ho ricercato la figura maschile in Goku di Dragonball.

