Nato la sicurezza sottomarina è centrale | iniziate le esercitazioni antisommergibile Dynamic Manta 26 a Catania

Le esercitazioni antisommergibile Dynamic Manta 26 sono partite a Catania, a causa delle crescenti minacce provenienti da attività di sottomarini non autorizzati nel Mediterraneo. Le forze navali coinvolte simulano interventi di sorveglianza e intercettazione in acque critiche, rafforzando la prontezza militare. La scelta di questa area strategica deriva dalla presenza di infrastrutture energetiche vitali e rotte marittime chiave. Le manovre continueranno per settimane, puntando a migliorare la collaborazione tra le nazioni partecipanti.

Roma, 23 febbraio 2026 - Iniziate oggi a Catania le manovre Nato antisommergibile. Appuntamento annuale sempre più imprescindibile viste le tensioni nello scacchiere mondiale, e nella convinzione che il dominio nei mari sia centrale per la protezione delle linee di comunicazione marittime, la sicurezza delle infrastrutture critiche sottomarine e dei collegamenti energetici. Obiettivi della Dynamic Manta 26, la principale esercitazione antisommergibile dell'Alleanza Atlantica nel Mediterraneo, diretta dal NATO Allied Maritime Command, è preparare gli alleati alla capacità di scoperta, di tracciamento e neutralizzazione di eventuali mezzi ostili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Santa Barbara: la centrale e la miniera Enel si confermano scenario per esercitazioni e addestramento specialisticoArezzo, 13 gennaio 2026 – La centrale Enel di Santa Barbara e l’area mineraria ad essa collegata rappresentano ambienti utilizzati regolarmente per esercitazioni e attività di addestramento specialistico.

La Danimarca mostra i muscoli a Trump: “Maggiore presenza militare ed esercitazioni con la Nato in Groenlandia”La Danimarca rafforza la propria presenza militare in Groenlandia, annunciando un aumento della presenza e nuove esercitazioni con la NATO.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti: Il sottomarino invisibile russo minaccia la portaerei Ford nel Canale di Sicilia, rischio escalation nel Mediterraneo.

Nato, la sicurezza sottomarina è centrale: iniziate le esercitazioni antisommergibile Dynamic Manta 26 a CataniaObiettivi della Dynamic Manta 26, la principale esercitazione antisommergibile dell'Alleanza Atlantica nel Mediterraneo, diretta dal NATO Allied Maritime Command, è preparare gli alleati alla capacità ... quotidiano.net

Irlanda, anello debole nella difesa dei cavi sottomarini UEL'Irlanda ospita il 75% dei cavi transatlantici ma ha capacità difensive limitate. Stanziati 1,5 miliardi per marina e sorveglianza. agendadigitale.eu

Il CE Europa (3a divisione spagnola) ha lanciato una nuova maglietta con lo slogan "Calcio Antirazzista". È stata prodotta in collaborazione con Top Manta, un brand di abbigliamento etico e sostenibile fondato nel 2017 dal Sindacato Popolare dei Venditori A x.com

"MEDIAFAM ELEONORA MANTA" Domani, giovedì 19 febbraio, alle ore 16 nell'aula 2 del plesso R3 di Ecotekne, si terrà l'inaugurazione di "Mediafam Eleonora Manta" il Master di I livello in Mediazione Familiare. L'inaugurazione rappresenterà un momento - facebook.com facebook