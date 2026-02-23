Nathan e il suo primo compleanno senza bimbi a Pamoli una festa per il papà della famiglia neorurale

Nathan Trevallion festeggia il suo 52° compleanno senza i figli, a causa del trasferimento della famiglia nei boschi di Palmoli. La celebrazione si è tenuta in un locale locale, dove amici e vicini si sono riuniti per mostrare solidarietà e affetto. La festa rappresenta un gesto di vicinanza in un momento difficile, mentre Nathan si prepara a affrontare questa nuova fase della sua vita da papà lontano dalla famiglia.

Nel manifesto che annuncia la festa di compleanno di Nathan si parla di "un grande uomo e un grande padre di famiglia" invitando a portare "i vostri doni in segno di gratitudine e sostegno". Una recinzione per le galline sarebbe il regalo pensato dai promotori per l'occasione.

Leggi anche: Natale senza pranzo per il papà della “famiglia nel bosco”: Nathan vede i figli solo per due ore

Famiglia nel bosco, rigettato il ricorso di Nathan e Catherine: i bimbi passeranno il Natale in casa famigliaLa decisione della Corte d'Appello Civile dell'Aquila conferma il rigetto del ricorso di Nathan e Catherine, garantendo ai loro figli la possibilità di trascorrere il Natale in una casa famiglia.

