Nathan e il suo primo compleanno senza bimbi a Pamoli una festa per il papà della famiglia neorurale

Da chietitoday.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nathan Trevallion festeggia il suo 52° compleanno senza i figli, a causa del trasferimento della famiglia nei boschi di Palmoli. La celebrazione si è tenuta in un locale locale, dove amici e vicini si sono riuniti per mostrare solidarietà e affetto. La festa rappresenta un gesto di vicinanza in un momento difficile, mentre Nathan si prepara a affrontare questa nuova fase della sua vita da papà lontano dalla famiglia.

Nel manifesto che annuncia la festa di compleanno di Nathan si parla di “un grande uomo e un grande padre di famiglia” invitando a portare “i vostri doni in segno di gratitudine e sostegno”. Una recinzione per le galline sarebbe il regalo pensato dai promotori per l’occasione. ChietiToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Ortona diventa la capitale del brodetto: c'è la finale nazionale del concorso che valorizza il piatto più identitario della cucina marinara . 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Leggi anche: Natale senza pranzo per il papà della “famiglia nel bosco”: Nathan vede i figli solo per due ore

Famiglia nel bosco, rigettato il ricorso di Nathan e Catherine: i bimbi passeranno il Natale in casa famigliaLa decisione della Corte d'Appello Civile dell'Aquila conferma il rigetto del ricorso di Nathan e Catherine, garantendo ai loro figli la possibilità di trascorrere il Natale in una casa famiglia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Famiglia nel bosco, Nathan: I miei figli soffrono. Per il suo compleanno in arrivo un camper e una rete per le galline; Dal Benin alla discesa del gigante sulla pista Stelvio: il sogno di Nathan Tchibozo è diventato realtà; Milano Cortina: con Nathan e Shannon il Kilimangiaro é a Bormio; Esami e perizia psicologica per i tre bimbi del bosco.

Morto il figlio del rapper Lil Jon, Nathan aveva 27 anni: è suo il corpo ritrovato in un laghettoMorto il figlio del rapper Lil Jon, Nathan Smith, aka DJ Young Slade: il corpo ritrovato in un laghetto vicino casa. Il rapper conferma la tragedia sui social. Accedi a contenuti speciali, newsletter ... fanpage.it