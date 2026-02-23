Napoli riscoppia la polemica dopo l’Atalanta | parole durissime in diretta!

Pierpaolo Marino ha criticato duramente l’Atalanta in diretta televisiva, attribuendo la sconfitta del Napoli a alcune decisioni arbitrali contestate. La discussione si è accesa quando ha sottolineato come alcune situazioni non siano state gestite correttamente, alimentando le tensioni tra le due squadre. La sua analisi ha provocato reazioni tra i tifosi e gli esperti presenti in studio, accendendo nuovamente la polemica sulla partita. La questione rimane al centro del dibattito calcistico di questi giorni.

Il Napoli porta ancora su di sé le scorie della sconfitta arrivata in trasferta contro l’Atalanta. Questa sera, in diretta su ‘Televomero’, ne ha parlato anche Pierpaolo Marino e ci è andato giù pesante. Di seguito le sue parole. Napoli, Marino ci va giù pesante in diretta dopo l’Atalanta. Pierpaolo Marino è intervenuto ai microfoni di ‘Televomero’ nella trasmissione ‘Il Bello del Calcio’ e ha dichiarato: “Non è facile parlare in poche parole, la scheda dà degli spunti importanti. Manna ha fatto bene ad andare a parlare, ma imbarazzante è troppo poco come oggettivo. La parola è scandaloso e vergognoso, si fa bene ad usare la parola scandalo “. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

L’agente di Vergara tuona dopo Genoa-Napoli: parole durissimeDopo la vittoria contro il Genoa, l’agente di Vergara si è scagliato duramente contro il Napoli.

Scoppia la polemica Neres in diretta: bomba Napoli-JuventusDurante la partita tra Napoli e Juventus, David Neres è stato protagonista di un episodio che ha suscitato diverse discussioni.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti: Valentina De Laurentiis: Io selvaggia, papà visionario, i due pazzi del Napoli. E il nostro brand...; Valentina de laurentiis siamo al servizio della gente futuro da presidente sarebbe un onore; Ho bisogno di te, Valentina De Laurentiis racconta come Aurelio l'ha coinvolta nella SSC Napoli; Valentina De Laurentis: Papà pilastro del club. Dietro la maglia ci deve essere richiamo alla città.

Napoli, scoppia incendio in una palazzina ai Quartieri Spagnoli: persone in ospedale per intossicazioneLa prefettura spiega in una nota di aver affrontato la situazione determinata dall’incendio che nelle prime ore di stamattina ha interessato una abitazione privata ai Quartieri Spagnoli, nei pressi di ... ilmattino.it

In Turchia scoppia il caso: "Il Galatasaray non paga stipendio di #Osimhen" LEGGI QUI areanapoli.it/share/622185/ - facebook.com facebook

#Lucca segna, #Lang firma l'assist: scoppia la polemica social con i tifosi del Napoli x.com