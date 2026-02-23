Napoli rigore negato con l'Atalanta marito impreca e la moglie lo accoltella | pensava la stesse insultando

Durante la partita Napoli-Atalanta, una lite tra coppia si è trasformata in un gesto violento. L’uomo si è arrabbiato dopo che il rigore non è stato concesso e ha inveito contro la moglie, credendo che lo stesse insultando. La donna, infuriata, lo ha colpito con un coltello. La scena si è svolta in strada a Capodimonte, davanti a numerosi spettatori. La polizia ha sequestrato l’arma e avviato le indagini.

