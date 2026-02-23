Napoli, proseguono indagini dopo la morte di Domenico. Si attende esito autopsia

La morte di Domenico, avvenuta a Napoli, è stata causata da complicazioni mediche non identificate. Le autorità continuano le indagini per chiarire le circostanze del decesso, mentre l’autopsia fornirà ulteriori dettagli. Nel frattempo, la madre ha avviato una fondazione dedicata al bambino, cercando di sensibilizzare l’opinione pubblica. La comunità aspetta con attenzione i risultati degli approfondimenti in corso.

Napoli, gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda, tragica, del piccolo Domenico. La mamma ha dato vita ad una fondazione che porta il suo nome. Oggi poi si apre una settimana cruciale anche per le indagini. Ieri i carabinieri sono tornati in corsia per l’acquisizione di nuovi atti. Secondo l’avvocato della famiglia, nella cartella clinica mancherebbero documenti importanti come il diario di perfusione necessario per capire il momento esatto in cui è stato espiantato il piccolo cuore malato. L’autopsia potrebbe dare alcune risposte. La salma di Domenico è arrivata ieri al Policlinico di Napoli. Nei prossimi giorni sarà effettuato l’esame, dopodiché il corpo sarà ridato alla famiglia per le esequie. 🔗 Leggi su Tv2000.it

