Napoli pessima notizia | il ko odierno è stato decisivo!

La sconfitta di oggi ha determinato un sostanziale cambiamento in classifica. La Roma ha vinto facilmente contro la Cremonese, segnando tre gol e rafforzando la sua posizione in zona Champions. La squadra giallorossa ha mostrato un gioco convincente, aumentando il vantaggio sulle inseguitrici. La vittoria permette alla Roma di avvicinarsi ulteriormente alle prime posizioni, lasciando gli avversari più lontani in classifica. La prossima partita sarà decisiva per il finale di campionato.

La Roma continua la rincorsa Champions battendo la Cremonese con un netto 3-0, e aumenta il distacco sulle inseguitrici, portandosi a +4 sulla Juve quinta. La vittoria dei giallorossi è anche una cattiva notizia per il Napoli, che si vede agganciato dalla squadra di Gasperini al terzo posto, facendo risultare ancor più pesante la sconfitta di oggi contro l’Atalanta. La situazione in classifica. La vittoria della Roma, insieme alla vittoria dell’Atalanta e la conseguente sconfitta del Napoli, hanno creato una vera e propria bagarre Champions: l’Inter va in fuga a +10 sul Milan, con i rossoneri che a loro volta si trovano a quattro lunghezze di vantaggio su Napoli e Roma, appaiate a quota 50. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

