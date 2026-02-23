Napoli parolacce durante la partita contro l’Atalanta | la moglie fraintende e lo accoltella

Durante la partita tra Napoli e Atalanta, insulti rivolti a un giocatore hanno scatenato una lite domestica. La moglie, fraintendendo le parole dell’uomo, ha reagito in modo violento e lo ha accoltellato. L’uomo è stato ricoverato in ospedale, ma non è in pericolo di vita. La donna è stata arrestata. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla tensione tra i familiari durante eventi sportivi.

Gli insulti per un rigore negato ai partenopei scatenano una violenta lite domestica: 35enne arrestata, il marito attualmente ricoverato, ma fuori pericolo Doveva essere una domenica ordinaria fatta di calcio e divano, invece, la partita tra Atalanta e Napoli si è trasformata in un episodio di violenza scioccante nel quartiere di Capodimonte, nel capoluogo partenopeo. Un rigore negato agli azzurri avrebbe scaturito la reazione intensa di un tifoso 40enne sfegatato. Le parolacce urlate con foga, però, non erano indirizzate all’arbitro soltanto, o almeno, così le avrebbe interpretate la moglie. Infatti, secondo la ricostruzione dei carabinieri, la donna di 35 anni, avrebbe pensato che quelle offese fossero rivolte esclusivamente lei. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

