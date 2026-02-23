Napoli lite per partita di calcio | moglie accoltella il marito

Una discussione tra coniugi, scaturita dalla decisione dell’arbitro di non concedere un rigore al Napoli, ha portato a un gesto violento. La moglie ha colpito con un coltello il marito di 40 anni, ferendolo alle mani e al torace. La lite si è intensificata in cucina, quando i due hanno iniziato a litigare per l’episodio in campo. La polizia ha chiamato i soccorsi, mentre l’uomo è stato trasportato in ospedale.

Un litigio nato per il rigore negato al Napoli contro l’Atalanta è finito con il ferimento di un uomo di 40 anni, accoltellato dalla moglie 35enne Durante la partita, che il 40enne stava guardando in tv, l’uomo si è infuriato per il rigore negato dall’arbitro ai partenopei; è volata qualche parolaccia e la moglie ha pensato che gli insulti fossero rivolti a lei. La donna ha quindi minacciato il marito dicendogli di andare via o l’avrebbe accoltellato. Giunti sul posto, i Carabinieri della stazione di Capodimonte hanno arrestato la 35enne per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. La donna, che è stata portata in carcere, è stata denunciata anche per porto di coltello perché nella sua borsa i militari hanno trovato altre tre lame. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

