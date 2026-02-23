Napoli lite in casa per il rigore negato a Hojlund | moglie accoltella il marito

Una lite scoppiata a Napoli per il rigore negato al Napoli durante la partita contro l’Atalanta ha portato una donna a ferire il marito con un coltello. La discussione, che si è accesa in casa, è degenerata in violenza quando l’uomo di 40 anni ha cercato di calmare la moglie. La donna di 35 anni ha aggredito il marito, provocandogli una ferita. La polizia ha chiamato i soccorsi e ora indaga sull’accaduto.

Un litigo nato per il rigore negato al Napoli contro l’Atalanta è finito con il ferimento di un uomo di 40 anni, accoltellato dalla moglie 35enne. Durante la partita, che il 40enne stava guardando in tv, l’uomo si è infuriato per il rigore negato dall’arbitro ai partenopei; è volata qualche parolaccia e la moglie ha pensato che gli insulti fossero rivolti a lei. La donna ha quindi minacciato il marito dicendogli di andare via o l’avrebbe accoltellato. Al rifiuto dell’uomo, la 35enne ha impugnato un paio di forbici lanciandoglielo contro, poi ha raccolto un coltello da cucina e ha colpito il marito al fianco, continuando a tentare di colpirlo anche mentre quest’ultimo telefonava al 112 e al 118. 🔗 Leggi su Lapresse.it

