Napoli | liceo chiuso 900 studenti in DAD per scadenza certificazione

Liceo Alberti di Napoli chiuso: studenti a casa per la scadenza della certificazione antincendio. Quasi mille studenti del Liceo Leon Battista Alberti di Napoli sono costretti a seguire le lezioni da casa a causa della scadenza della certificazione antincendio, avvenuta nel 2021. Da domani, le lezioni si svolgeranno in modalità digitale per garantire il ripristino dell’orario completo. La Città Metropolitana di Napoli, proprietaria dell’immobile, aveva avviato lavori nel 2024 con fondi Pnrr, ma ulteriori interventi sono necessari per il rinnovo della certificazione. La situazione dovrebbe normalizzarsi non prima del 7 marzo, con il rimontaggio della scala esterna previsto per inizio aprile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

