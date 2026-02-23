Napoli dopo settimane di silenzi arriva l’ufficialità di Milton Pereyra | dalla FIFA ok al tesseramento

Milton Pereyra ottiene l'ok dalla FIFA per il suo tesseramento, mettendo fine a settimane di incertezze. La decisione ufficiale permette al Napoli di includere il giocatore nella rosa e di affrontare le prossime partite con maggiore sicurezza. La squadra si prepara a integrare il nuovo elemento, che potrebbe contribuire subito alla stagione. La notizia circolava da giorni e ora trova conferma definitiva.

L’attesa è finita. Dopo settimane di silenzi e passaggi formali, il Napoli può finalmente accogliere senza asterischi Milton Pereyra. Il semaforo verde è arrivato nelle ultime ore e ha sbloccato una situazione rimasta sospesa troppo a lungo: il giovane talento argentino è ora ufficialmente parte del mondo azzurro. L’autorizzazione decisiva della FIFA ha chiuso ogni nodo burocratico, permettendo al club di procedere con il tesseramento e di inserire il classe 2008 nel percorso sportivo programmato da tempo. Nessun altro rinvio, nessuna ulteriore attesa: da oggi si fa sul serio. Pereyra ha già messo piede sul campo di allenamento, iniziando a prendere confidenza con l’ambiente, lo staff e i nuovi compagni. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Mercato Napoli, colpo last minute: in arriva la stellina 2008 Milton Pereyra

Napoli, nuovo innesto per la Primavera: arriva Milton Pereyra, centravanti argentino classe 2008

Aggiungo che oggi Milton #Pereyra dovrebbe essersi allenato con la prima squadra agli ordini di Conte #Napoli x.com

Il Napoli è riuscito a sbloccare l'operazione relativa a Milton #Pereyra, il tanto atteso "ok" della FIFA è finalmente arrivato. - facebook.com facebook