Napoli diretta social per sbeffeggiare un uomo | identificato 11enne

Un gruppo di ragazzini di 11 anni ha trasmesso una diretta social in cui prendevano in giro un uomo, scatenando l’intervento delle autorità. La registrazione ha mostrato comportamenti offensivi e provocatori, attirando l’attenzione dei servizi sociali e delle forze dell’ordine. Gli investigatori hanno identificato alcuni dei partecipanti e stanno valutando le eventuali conseguenze. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra gli adulti della zona.

Protagonisti della diretta social alcuni ragazzini di 11 anni a Secondigliano. La vicenda segnalata alla Procura e ai servizi sociali. Un minuto e 50 secondi di diretta social diventano una gogna pubblica. A riprendere tutto, uno smartphone impugnato da un ragazzino di 11 anni. A intervenire, i Carabinieri della stazione di Secondigliano. Tutto accade nei pressi di un centro commerciale a Napoli. Un gruppo di ragazzini, tutti sotto i 12 anni, nota un uomo tra i 60 e i 65 anni. L'uomo appare in evidente stato di difficoltà. Non è chiaro se si tratti di problemi psichici, di uno stato di ebbrezza o dell'effetto di sostanze.