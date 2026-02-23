Napoli che bordata di Criscitiello | Grande delusione Umiliante

Michele Criscitiello ha criticato duramente il Napoli, definendo la stagione come una grande delusione e un’esperienza umiliante. La causa di questa presa di posizione risiede nei risultati deludenti e nelle sconfitte che hanno segnato il cammino della squadra. Le parole del commentatore sportivo si sono fatte sentire dopo le recenti partite, evidenziando un forte disappunto per le prestazioni fornite sul campo. La situazione resta sotto osservazione in vista delle prossime partite.

Il giudizio di Michele Criscitiello sulla stagione del Napoli è stato tra i più duri espressi finora. Sotto l'occhio della critica il rendimento di questa stagione della squadra di Antonio Conte, che porta ad un bilancio complessivo molto lontano dalla aspettative di inizio stagione. La critica di Criscitiello e il bilancio della stagione. Criscitiello si è espresso a Sportitalia, senza filtri, sulla stagione della squadra di Conte: "Il Napoli la grande delusione. Con lo scudetto sul petto canna clamorosamente la stagione con milioni investiti e bruciati. Ora bisogna salvare il minimo indispensabile: la qualificazione alla prossima Champions League.

Postecoglou, che bordata al Tottenham: “Non è un grande club”L’allenatore del Tottenham, Postecoglou, non si risparmia e lancia una bordata ai suoi.

Napoli, che bordata a Lucca: parole dure dall’ex allenatoreLorenzo Lucca, attuale attaccante del Napoli, è al centro di discussioni per le sue prestazioni e il ruolo nella squadra.

Napoli, Conte spiazza: l’indizio sul futuro, Alisson Santos e la bordata a Lang, la retromarcia sugli infortuniIl nuovo acquisto Alisson Santos salva il Napoli con la Roma. La bordata di Conte a Lang e la sorprendente posizione sugli infortunati: è allarme Rrahmani? sport.virgilio.it

