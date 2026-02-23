napoli celebra 74 giovani talenti con manageritalia

Il premio assegnato a 74 giovani talenti nasce dalla volontà di valorizzare le capacità emergenti nel territorio napoletano. Ogni riconoscimento rappresenta un esempio concreto di impegno e passione che si traduce in risultati tangibili. Durante la cerimonia, si sono visti progetti innovativi e storie di successo che coinvolgono studenti, professionisti e imprenditori locali. La città si anima così di nuove speranze e ambizioni per il futuro.

NAPOLI (NA), 23 febbraio 2026 – Settantaquattro storie di impegno e talento premiate nel cuore di Napoli. Le borse di studio Manageritalia Campania hanno riunito studenti, famiglie e istituzioni nella sede della Fondazione Famiglia di Maria, simbolo di riscatto e formazione nel quartiere di San Giovanni. Le 74 borse di studio Manageritalia Campania, sostenute dal Fondo Mario Negri, testimoniano una crescita costante dell’iniziativa. «Sono un segnale di fiducia verso i giovani», ha affermato il presidente Ciro Turiello, ricordando che all’inizio le borse erano poco più di venti. Il sindaco Gaetano Manfredi ha parlato di un «messaggio forte di speranza per la città», ribadendo l’impegno a contrastare la fuga dei cervelli attraverso investimenti e opportunità. 🔗 Leggi su Primacampania.it

