Napoli Capodimonte | Atalanta – Napoli in tv parolacce di un 40enne per il rigore negato La moglie pensa siano rivolte a lei e lo accoltella

Un uomo di 40 anni ha inveito con insulti e parolacce nel corso della partita Atalanta-Napoli, arrabbiato per un rigore negato. La moglie, convinta che le sue parole fossero rivolte a lei, ha reagito aggredendolo con un coltello e ferendolo. I Carabinieri sono intervenuti e l’hanno arrestata. La vicenda si è svolta nel quartiere di Capodimonte a Napoli, dove la tensione tra i due si è trasformata in violenza.

Lite durante Atalanta-Napoli, accoltella il marito dopo un rigore negato: arrestata 35enne dai Carabinieri. Atalanta Napoli è in tv, l’arbitro nega un rigore ai partenopei e la reazione di un tifoso 40enne è colorita. Vola qualche parolaccia e la moglie, napoletana di 35 anni, pensa che gli insulti siano rivolti a lei. Minaccia il marito, dicendogli di andare via o l’avrebbe accoltellato. Al comprensibile rifiuto dell’uomo – già logorato da un match “ sfortunato” – la 35enne impugna un paio di forbici e glielo lancia contro. Poi raccoglie un coltello da cucina e tenta di colpirlo al fianco sinistro. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

