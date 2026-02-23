Napoli bimbo di 11 anni insulta un anziano per strada insieme agli amici e posta il video sui social

Un bambino di 11 anni ha insultato un anziano per strada a Secondigliano, Napoli, e ha condiviso il video sui social network. La causa risale a una lite tra gruppi di amici, che ha portato il giovane a rivolgere parole offensive. I carabinieri hanno identificato il minore e segnalato la situazione alle autorità, evidenziando come i social possano amplificare comportamenti inappropriati tra i più giovani. La vicenda resta sotto osservazione.

La vicenda arriva da Secondigliano, quartiere periferico di Napoli. Il bambino, non imputabile, è stato identificato dai carabinieri e segnalato all'Autorità Giudiziaria competente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Sono il padrone” e picchia figlio di 10 anni, bimbo pubblica video sui social e lo fa arrestareUn episodio di violenza familiare ha portato all’arresto di un uomo che picchiava il figlio di 10 anni.

“Sono il padrone” e picchia figlio di 10 anni, bimbo pubblica video sui social e lo fa arrestareUn episodio di violenza familiare ha portato all’arresto di un uomo che picchiava il figlio di 10 anni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Trapianto cuore fallito, morto il bimbo. Notificati avvisi garanzia; Il team di esperti dice no al nuovo trapianto a Napoli, in attesa del cuore altri due bambini; Bimbo con cuore 'bruciato', per ora resta in lista trapianti: le news dopo il consulto; Napoli, è morto il piccolo Domenico: l'annuncio dell'avvocato della famiglia.

'Impossibile il trapianto', nessuna speranza per il bimbo di NapoliCondizioni incompatibili con l'intervento. Al Monaldi gli ispettori del Ministero. Fico in ospedale per incontrare la mamma (ANSA) ... ansa.it

Bimbo di Napoli, l’inchiesta ora passa da Bolzano a Napoli e ci saranno altri indagatiL'indagine si allarga, un cuore bruciato dal freddo estremo, una catena di decisioni da ricostruire minuto per minuto: cosa sappiamo (e cosa resta da chiarire) ... lasicilia.it

Bimbo morto a Napoli: anomalie nella cartella clinica del Monaldi e indagine per omicidio colposo Link nei commenti - facebook.com facebook

Bimbo muore dopo il trapianto a Napoli, la mamma di Domenico: “Chi ha sbagliato deve pagare” x.com