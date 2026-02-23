Napoli Atalanta-Napoli in tv e il rigore negato | lei lo accoltella durante la partita

Durante la partita tra Napoli e Atalanta, un rigore negato ha scatenato una reazione violenta. Una donna, infuriata per la decisione dell’arbitro, ha perso il controllo e ha aggredito un’altra persona con un coltello. La lite si è trasformata in una spirale di violenza, attirando l’attenzione di chi seguiva l’incontro. La scena si è svolta tra le tifoserie, senza coinvolgere altri spettatori. La polizia ha subito intervenuto per fermare l’aggressione.

La reazione inaspettata della donna. Una partita di calcio, un rigore negato, qualche parolaccia di troppo. Poi le forbici che volano, i coltelli lanciati contro il muro, una lama che resta conficcata come prova materiale di una serata fuori controllo. È accaduto nel quartiere di Napoli, zona Capodimonte, durante la diretta di Atalanta-Napoli. Un tifoso 40enne stava guardando la partita in tv quando, dopo un rigore negato agli azzurri, ha reagito con insulti coloriti. La moglie, 35 anni, napoletana, ha creduto che quelle parole fossero rivolte a lei. La discussione è degenerata in pochi minuti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

