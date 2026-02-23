Napoli arriva la reazione di ADL | la mossa del presidente dopo le polemiche arbitrali
Il presidente del Napoli ha reagito dopo la sconfitta contro l’Atalanta, attribuendo la responsabilità alle decisioni arbitrali che hanno influenzato il risultato. L’episodio Hojlund-Hien ha acceso le polemiche, con il club che ha criticato pubblicamente l’operato degli arbitri. La contestazione si è concentrata su alcune chiamate discutibili durante il match, che hanno spezzato il ritmo della squadra partenopea. La polemica continua a far discutere tra tifosi e addetti ai lavori.
Il pomeriggio del Napoli, oltre che dalla sconfitta rimediata per 2-1 dall’Atalanta, è stata segnata dall’episodio Hojlund-Hien, che ha mandato su tutte le furie il Napoli, accusando la classe arbitrale e ritenendola come maggiore responsabile della sconfitta dei partenopei. Oltre al ds Manna che nell’immediato post-partita ha espresso rabbia e delusione, anche Aurelio De Laurentiis, come riporta Carlo Alvino, ha fatto sentire la sua voce nei confronti dei verticali del calcio italiano. La mossa di ADL. Nell’immediato post-partita, il presidente del Napoli ha immediatamente chiamato i vertici del calcio italiano, esprimendo attraverso un contatto diretto, il suo forte disappunto per quanto sta accadendo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Napoli, messaggio chiaro di ADL prima del Bologna: le parole del presidenteNapoli si prepara alla sfida di questa sera contro il Bologna, con il presidente ADL che ha voluto sottolineare l'importanza dell'incontro.
Addio Scudetto e coppe: la stagione fallimentare del Napoli tra infortuni e polemiche arbitraliIl Napoli ha subito una stagione fallimentare a causa di numerosi infortuni e decisioni arbitrali contestate che hanno pesato sui risultati.
Genoa-Napoli 2-3: la reazione a caldo di Conte al triplice fischio di MassaUltime notizie calcio Napoli - La reazione di Antonio Conte al fischio finale di Genoa-Napoli 2-3 è la fotografia di quanto il Napoli abbia sofferto prima e poi gioito per la conquista di questa vitto ...
Adani dopo Inter-Napoli: La reazione di Conte è figlia di un vecchio episodioGol, spettacolo ed emozioni nel posticipo della ventesima giornata di campionato, il big match di San Siro tra Inter e Napoli. Uno scontro diretto con vista sullo scudetto ma senza vincitore: la ...
ARRIVA LO SFOGO DI MANNA DOPO ATALANTA-NAPOLI "Una roba imbarazzante, siamo in lotta per la Champions e ci viene tolto un gol così. Questa è una roba oggettiva, il contatto non c'è, tant'è che dagli spalti pensavo la palla fosse uscita. Cosa ci sta