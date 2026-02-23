Napoli | Anziano bersaglio di bambini La gogna è social Carabinieri individuano chi posta il video virale | ha 11 anni

Un video virale che mostra bambini mentre deridono un anziano ha suscitato clamore a Napoli. La causa è un raid sui social che ha portato alla diffusione di scene offensive. I Carabinieri hanno individuato l’autore del video, un ragazzino di 11 anni, e hanno avviato le indagini. La vicenda ha attirato l’attenzione di molte persone, che condannano il comportamento sui social e chiedono interventi più severi. La vicenda rimane sotto osservazione delle autorità.

Raid social contro un anziano, video virale girato da un 11enne: intervengono i Carabinieri e scatta la segnalazione alla Procura minorile. Il branco di bambini lo punta, inizia il “ raid social ”. Siamo a Secondigliano, è sera e in strada ci sono molte persone tra passanti e auto che corrono velocemente. C’è anche un gruppo di bambini, neanche ragazzini. Non arrivano a 12 anni e passeggiano nei dintorni di un centro commerciale. Tra il panino, la bibita o la pizzetta il gruppo vaga annoiato in cerca della diretta da mostrare al mondo. Si vuol far vedere di essere grandi, forti e senza paura. Nel mondo virtuale la stesa digitale di falsi miti e messaggi sbagliati bersaglia chiunque e non tutti sanno gestire il bombardamento della rete. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Napoli, bimbo di 11 anni insulta un anziano per strada insieme agli amici e posta il video sui socialUn bambino di 11 anni ha insultato un anziano per strada a Secondigliano, Napoli, e ha condiviso il video sui social network.

Bambini prendono di mira un anziano: il video diventa virale, a postarlo un 11enneUn video mostra un gruppo di bambini che prende di mira un anziano, con la causa attribuita a comportamenti di gruppo e pressione tra pari.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Anziano bersaglio di bambini: preso in giro sui social da un 11enne.

Anziano bersaglio di un branco di bambini a Napoli: la gogna è socialCarabinieri individuano chi posta il video virale: ha 11 anni ... msn.com

Secondigliano, l’anziano trasformato in bersaglio social: il «bullo» ha solo 11 anniA Napoli, la realtà supera il gioco, con protagonisti che vivono esperienze significative nonostante la giovane età. cronachedellacampania.it

Napoli, ragazzini bersagliano anziano in diretta social: identificato l'11enne che ha postato il video - facebook.com facebook