Napoli 35enne accoltella e lancia forbici al marito 40enne | il litigio dopo un rigore negato agli azzurri nel match contro l' Atalanta

Una donna di 35 anni ha ferito il marito di 40, lanciandogli forbici durante un acceso litigio. La lite è scoppiata dopo un rigore negato alla squadra locale nel match contro l’Atalanta. La donna ha anche tentato di colpirlo con un coltello, trovandolo in casa con altre lame nascoste nella borsa. I militari hanno arrestato la donna, che ora rischia l’accusa di maltrattamenti e porto ingiustificato di armi. La vicenda si è conclusa con il suo trasferimento in caserma.

La 35enne è stata arrestata con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Nella sua borsa i militari hanno rinvenuto altre tre lame, tra cui un apriostriche, circostanza che ha portato anche alla denuncia per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere A Capodimonte, a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

