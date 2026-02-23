Musica e solidarietà con Nuovo Cammino

Nuovo Cammino organizza un evento di musica e solidarietà per raccogliere fondi destinati a progetti sociali. L’associazione ha scelto l’auditorium del liceo musicale ’Vincenzo Cardarelli’ per coinvolgere studenti e cittadini in un concerto benefico previsto domani alle 18. L’iniziativa mira a sensibilizzare il pubblico su temi di inclusione e sostegno. L’ingresso è gratuito, ma sono previste donazioni per le attività dell’associazione. La serata continuerà con interventi e testimonianze.

Domani alle 18, l’auditorium del liceo musicale ’Vincenzo Cardarelli’ ospiterà l’associazione spezzina Nuovo Cammino per dare luogo a un incontro che vedrà dialogare due realtà, entrambe, a loro modo, educative. Un incontro "tra musica e solidarietà " per una serata che promette grande interesse e altrettanta emozione. I ragazzi delle classi 4a e 5ª si esibiranno in concerto con orchestra e voce solista e, a tanta bellezza, si affiancheranno le immagini catturate da Remo Righetti, presidente di Nuovo Cammino, quando, nel suo recente viaggio in India, ha attraversato i villaggi situati attorno alle comunità-scuola delle suore Luigine (della congregazione delle suore oblate di San Luigi Gonzaga). 🔗 Leggi su Lanazione.it

Passeggiate sonore in musica. In cammino con CajkovskijSabato 7 febbraio il Museo Masi di Lugano ospita un evento speciale: passeggiate sonore in musica dedicate ai più piccoli e alle famiglie.

A Valenzano con 'Speleobefana': speleologia, solidarietà e buona musicaA Valenzano, l’Epifania si arricchisce di un evento dedicato alla speleologia, alla solidarietà e alla musica.

Un augurio per il nuovo anno

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Un viaggio tra le canzoni con cui siamo cresciuti: due serate evento tra musica e solidarietà; Musica e solidarietà: uno spettacolo per aiutare i bambini in difficoltà e le loro famiglie; Musica, festa e solidarietà: concerto di Carnevale al Nicolini con il Placentia Gospel Choir; Arcobalì, il nuovo volto che unisce musica e solidarietà.

Arcobalì, il nuovo volto che unisce musica e solidarietàUna mascotte simbolo di inclusione debutta al Festival 2026 con un progetto che porta concerti e speranza a chi vive situazioni difficili. iltitolo.it

Opening Party sulla Costa Toscana: Sanremo si accende tra luci, musica, fuochi d’artificio e solidarietàIl programma ha previsto diversi momenti a bordo della nave: la visione dei fuochi piromusicali dai ponti esterni, i saluti istituzionali, la cena e il party con Deejay Time, lo show più iconico della ... rivieratime.news

...le ceneri nel capo...un invito ad intraprendere un nuovo cammino di preghiera, ascolto della Parola, conversione del cuore e delle parole... Don Pietro, parroco della parrocchia di Piazzola sul Brenta, ha celebrato l'Eucarestia e distribuito le ceneri agli ospiti - facebook.com facebook