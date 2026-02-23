Musica d' epoca e messaggi in filodiffusione ogni 5 minuti Direttrice della Reggia ' abbassa' il volume | Ma ai turisti piace

La direttrice della Reggia ha abbassato il volume della musica d’epoca e dei messaggi in filodiffusione, dopo le lamentele dei residenti. La decisione arriva in risposta ai disagi causati dal rumore continuo che si diffonde ogni cinque minuti nei quartieri vicini, disturbando la quiete quotidiana. Nonostante le proteste, alcuni turisti continuano ad apprezzare le melodie storiche, che ora si sentono a un volume più basso. La questione resta aperta tra esigenze di tutela e soddisfazione dei visitatori.

Il Museo Borbonico risponde alle segnalazioni dei residenti: volume già ridotto e sistema sperimentale per sicurezza, informazione e decoro, con messaggi multilingua e musica d’epoca Informazioni a getto continuo e melodie d’epoca hanno suscitato malumori tra i cittadini residenti nei pressi della Reggia di Caserta. Il sistema di filodiffusione attivato da qualche mese nel Parco reale e nei cortili del Palazzo Reale Vanvitelliano diffonde messaggi vocali ogni cinque minuti, in italiano e inglese, sugli orari di apertura e chiusura, sulle regole da rispettare – come il divieto di arrampicarsi sugli alberi o danneggiare le piante – e su eventuali emergenze. 🔗 Leggi su Casertanews.it

