Musetti arrivano notizie sull’infortunio | cosa dicono i controlli medici
Lorenzo Musetti si prepara a tornare in campo dopo un infortunio causato da uno sforzo eccessivo durante i quarti degli Australian Open. Gli esami medici hanno confermato che il dolore si è ridotto e ora il tennista di Carrara può riprendere gli allenamenti. La sua trasferta negli Stati Uniti si avvicina, e il giocatore si impegna a recuperare la forma prima di affrontare le prossime competizioni. La sua ripresa prosegue senza intoppi.
Lorenzo Musetti vede il traguardo del rientro e prepara la trasferta americana. Dopo lo stop causato dall’infortunio accusato nei quarti degli Australian Open contro Novak Djokovic, il tennista di Carrara ha ricevuto il via libera dagli ultimi controlli medici e potrà tornare in campo. La conferma è arrivata nelle ultime ore, chiudendo settimane di prudenza e riabilitazione dopo il problema muscolare che lo aveva costretto al ritiro a Melbourne. Il numero 5 del mondo aveva già saltato la tournée sudamericana, rinunciando a Buenos Aires, Rio de Janeiro e poi anche ad Acapulco, proprio per completare il recupero senza forzare i tempi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
