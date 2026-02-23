Musetti arrivano notizie sull’infortunio | cosa dicono i controlli medici

Lorenzo Musetti si prepara a tornare in campo dopo un infortunio causato da uno sforzo eccessivo durante i quarti degli Australian Open. Gli esami medici hanno confermato che il dolore si è ridotto e ora il tennista di Carrara può riprendere gli allenamenti. La sua trasferta negli Stati Uniti si avvicina, e il giocatore si impegna a recuperare la forma prima di affrontare le prossime competizioni. La sua ripresa prosegue senza intoppi.