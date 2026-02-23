Murzi J&J | Importante formare personale su nuove tecnologie

Murzi di J&J ha sottolineato che la formazione del personale sulle nuove tecnologie è fondamentale. La causa deriva dalla convinzione che operatori preparati possano migliorare l’uso delle innovazioni in ambito sanitario. Con un esempio concreto, ha ricordato come l’aggiornamento continuo favorisca interventi più efficaci e sicuri per i pazienti. Questa priorità mira a garantire un servizio di qualità e a sfruttare al massimo le opportunità offerte dall’innovazione.

Roma, 23 feb. (Adnkronos Salute) - "Crediamo che un sistema sanitario" con all'interno "dipendenti competenti sulle nuove tecnologie possa usufruire al meglio di queste innovazioni e portarle a misura di paziente, facendone il miglior utilizzo possibile". Così Jacopo Murzi, amministratore delegato Johnson&Johnson Innovative Medicine Italia, intervenendo oggi a Roma alla presentazione del progetto 'Il futuro della cura', lanciato dalla farmaceutica e Microsoft Italia, in collaborazione con Fondazione Mondo digitale Ets. Si tratta di un programma nazionale formativo che ha l'obiettivo di ridefinire il rapporto tra professionisti sanitari, intelligenza artificiale e sanità digitale.