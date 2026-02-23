Muani risponde dopo che Eze segna di nuovo contro il Tottenham

Muani ha commentato dopo che Eze ha segnato ancora contro il Tottenham, a causa di un gol decisivo nel primo tempo. L’attaccante francese ha espresso soddisfazione per la reazione della squadra, che ha mantenuto la concentrazione nonostante l’avversario avesse pareggiato. La partita si è giocata in un atmosfera tesa, con molte occasioni da entrambe le parti. I tifosi hanno seguito con attenzione gli sviluppi sul campo, mentre i giocatori si preparano alla prossima sfida.

2026-02-22 19:42:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Il derby del nord di Londra è stato all’altezza delle aspettative con entrambe le squadre che hanno segnato nel primo tempo al Tottenham Hotspur Stadium. L’Arsenal è stata la squadra migliore nei primi 45 minuti, con Eberechi Eze a tormentare la squadra a cui era quasi arrivato in estate. Dopo una bella azione di Bukayo Saka sulla destra, il capitano dell’Arsenal supera Pape Sarr prima di mandare la palla in area. La situazione è andata bene per Eze, che ha spinto la palla oltre Guglielmo Vicario e in rete. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Frank (allenatore Tottenham) su Kolo Muani: «Gli ho detto che sarebbe bello se…»Frank, allenatore del Tottenham, ha parlato di Kolo Muani.

