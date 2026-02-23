Muani risponde dopo che Eze segna di nuovo contro il Tottenham

Muani ha commentato dopo che Eze ha segnato ancora contro il Tottenham, a causa di un gol decisivo nel primo tempo. L’attaccante francese ha espresso soddisfazione per la reazione della squadra, che ha mantenuto la concentrazione nonostante l’avversario avesse pareggiato. La partita si è giocata in un atmosfera tesa, con molte occasioni da entrambe le parti. I tifosi hanno seguito con attenzione gli sviluppi sul campo, mentre i giocatori si preparano alla prossima sfida.

2026-02-22 19:42:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Il derby del nord di Londra è stato all’altezza delle aspettative con entrambe le squadre che hanno segnato nel primo tempo al Tottenham Hotspur Stadium. L’Arsenal è stata la squadra migliore nei primi 45 minuti, con Eberechi Eze a tormentare la squadra a cui era quasi arrivato in estate. Dopo una bella azione di Bukayo Saka sulla destra, il capitano dell’Arsenal supera Pape Sarr prima di mandare la palla in area. La situazione è andata bene per Eze, che ha spinto la palla oltre Guglielmo Vicario e in rete. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Frank (allenatore Tottenham) su Kolo Muani: «Gli ho detto che sarebbe bello se…»Frank, allenatore del Tottenham, ha parlato di Kolo Muani.

Argomenti discussi: Juve, doppio obiettivo per l'estate: Carnesecchi per la porta e Kolo Muani per l'attacco

Kolo Muani, che spavento: illeso dopo un brutto incidente a LondraÈ finita con un bruttissimo spavento la disavventura automobilistica di Kolo Muani, ex attaccante della Juventus attualmente al Tottenham. Il francese è stato coinvolto in un incidente stradale a ... ilmessaggero.it

Kolo Muani lo voglio tenere, ma è rimasto solo lui: esonerato l'allenatore che ostacolò il mercato JuveIl Tottenham ha deciso di esonerare l'allenatore Thomas Frank. La sconfitta interna contro il Newcastle è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ormai arrivato al cumine dopo un periodo non ... tuttosport.com

Chiellini risponde sul possibile ritorno di Kolo Muani Parole di apprezzamento le sue per il giocatore francese, ma senza conferme o smentite in merito alla trattativa in corso #KoloMuani #Juventus #MonacoJuve #spazioj - facebook.com facebook