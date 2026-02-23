mps la battaglia della lista e il ritorno di vecchi fantasmi

Il cda di Mps ha approvato una lista di nomi, ma il clima nel banco è teso, come se ci fossero due fazioni opposte. Nicola Maione e Luigi Lovaglio, che rappresentano la continuità ai vertici, puntano a mantenere il controllo, mentre altri vogliono cambiare rotta. La presenza di figure storiche nel consiglio riporta alla memoria vecchie tensioni del passato bancario. La questione rimane aperta, in attesa di sviluppi significativi.

C’è una lista sola, ma a scorrere i nomi sembrano due, a dimostrazione che la casa è in subbuglio. Dentro, per dirla in soldoni, c’è chi ambisce a che tutto resti com’è: Nicola Maione presidente, Luigi Lovaglio amministratore delegato, ovvero la continuità dei vertici di Mps, di coloro che hanno vinto la battaglia di Mediobanca e ora vogliono godersi gli allori. Ma ci sono anche i potenziali sostituti, nomi pesanti: Corrado Passera, Fabrizio Palermo, Carlo Vivaldi. Quest’ultimo, dettaglio non trascurabile, è stato il capo di Lovaglio in UniCredit. Chiaro il messaggio. Mettere il tuo ex superiore nella lista che potrebbe defenestrarti è un mirabile esercizio di sottile perfidia la cui regia, inutile girarci intorno, è di Francesco Gaetano Caltagirone, di gran lunga il più scatenato tra i tre azionisti forti del Monte. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Un'altra battaglia sui salariL’iniziativa dell’MpS per combattere il dumping salariale al centro della puntata di oggi - Pronzini: «Così si può intervenire in modo chirurgico» - Riget: «L’abuso è ormai la norma» - Mirante: «Non s ... cdt.ch

Futuro di Beko, Bombardieri attacca: Giani e Mps sono i più assentiIl segretario nazionale Uil ha incontrato gli operai: No allo spezzatino, servono scelte di politiche industriali ... msn.com

