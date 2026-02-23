Mozart a Piacenza | 3 talenti suonano i Divertimenti K 439b
Tre giovani musicisti eseguono i Divertimenti K 439b di Mozart, portando nuova vita a un capolavoro del compositore. La causa è la volontà di condividere il patrimonio classico con il pubblico locale. La serata si svolge nella Pinacoteca di Palazzo Farnese, dove le note riempiono l’ambiente di energia. I talenti dimostrano padronanza e passione, attirando l’attenzione degli spettatori presenti. La musica si diffonde tra le pareti storiche del museo, creando un’atmosfera unica.
Un concerto dedicato a Mozart riempie di musica classica la Pinacoteca di Palazzo Farnese a Piacenza. Domenica 1° marzo, alle 10:30, si terrà il terzo appuntamento delle Matinées, organizzato dagli Amici della Lirica in occasione dei 270 anni dalla nascita del compositore. In programma i Divertimenti K 439b, cinque brani scritti da Mozart durante il suo soggiorno a Vienna, eseguiti da tre giovani talenti della Scuola Mikrokosmos di Piacenza. Martina Terranova, Michele Zaccagnino e Lucia Nardacci, allievi del corso di perfezionamento tenuto dal maestro Gianluigi Caldarola, clarinetto solista dell’Opéra Royal de Liège, interpreteranno queste pagine di grande eleganza formale e freschezza espressiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu
