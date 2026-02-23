Moviola Fiorentina Pisa l’episodio arbitrale chiave della partita della giornata di Serie A

Un episodio arbitrale controverso ha influito sulla partita tra Fiorentina e Pisa, decisa da un fallo non fischiato nel secondo tempo. L’arbitro ha deciso di non assegnare un rigore ai toscani, suscitando molte proteste. Il direttore di gara ha faticato a mantenere il controllo in quella fase, e la decisione ha acceso le proteste dei giocatori. La scena ha creato tensione tra le due squadre e ha attirato l’attenzione dei tifosi sugli episodi contestati.

© Calcionews24.com - Moviola Fiorentina Pisa, l’episodio arbitrale chiave della partita della giornata di Serie A

