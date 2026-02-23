Moviola Bologna Udinese l’episodio arbitrale chiave della sfida della giornata di Serie A

Durante la partita tra Bologna e Udinese, un episodio chiave è stato deciso dall’intervento del VAR. L’arbitro ha rivisto un fallo in area che ha suscitato molte discussioni tra i giocatori e i tifosi. L’azione ha avuto un impatto diretto sul risultato finale, influenzando le decisioni sul campo. La revisione ha portato a un rigore che ha cambiato le sorti del match, lasciando tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto.

