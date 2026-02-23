Mountain bike e trekking nasce una nuova generazione di accompagnatori sportivi | corsi al via

Il percorso formativo “Percorsi di apprendimento per accompagnatori sportivi Mountain Bike e Trail” inizia il 14 marzo e termina il 12 aprile 2026, con l’obiettivo di formare giovani under 35 residenti in Emilia-Romagna. La scelta di coinvolgere questa fascia mira a rafforzare il settore sportivo locale e promuovere attività all'aperto. Centinaia di partecipanti si preparano a diventare figure chiave per accompagnare escursioni e iniziative sportive nella regione. La formazione si svolge attraverso corsi pratici e teorici, mirati a migliorare le competenze.

Il progetto è promosso dal Comune di Forlì, ente capofila, insieme ai Comuni di Civitella di Romagna, Galeata, Santa Sofia e Premilcuore, in collaborazione con Projenia Scs, Unpli Forlì-Cesena, Its Academy Turismo & Benessere, Technè Scarl e il Comitato Provinciale Forlì-Cesena di Asc Sport. L’iniziativa è co-finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, a valere sul Fondo per le politiche giovanili – anno 2022, nell’ambito del Bando Anci “Giovani e Impresa” II edizione. Il corso, della durata complessiva di 20 ore, si svolgerà in modalità mista: due incontri online e tre uscite pratiche sul territorio della provincia di Forlì-Cesena. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

