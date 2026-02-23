Morte piccolo Domenico indagati salgono a sette Funerali nel fine settimana

Le autorità hanno aperto sette indagini sulla morte di Domenico, deceduto dopo un trapianto di cuore che si sospetta fosse stato danneggiato durante il trasporto. La famiglia del bambino ha richiesto spiegazioni e si attende l'esito delle verifiche. I funerali sono previsti nel fine settimana, mentre gli investigatori esaminano i dettagli dell’intera vicenda. La comunità segue con attenzione lo sviluppo delle indagini.

Le indagini sulla morte del piccolo Domenico, deceduto sabato scorso dopo il trapianto di un cuore ritenuto danneggiato nel trasporto. Salgono a sette gli indagati. I funerali si terranno nel Duomo di Nola. Servizio di Elena Seno TG2000.