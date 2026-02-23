Morte Domenico mamma Patrizia | Grazie all' Italia è diventato il figlio di tutti

Domenico è morto a causa di un errore medico, e la madre Patrizia esprime gratitudine all’Italia per aver reso suo figlio simbolo di speranza. Con il desiderio di prevenire tragedie simili, Patrizia vuole creare un’associazione dedicata alle vittime della malasanità. La donna spera che questa iniziativa possa offrire supporto e sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi ancora presenti nel sistema sanitario. La sua decisione rappresenta un passo importante per la memoria del bambino.

A due giorni dalla morte del figlio Domenico, Patrizia Mercolino ringrazia il Paese per la vicinanza dimostrata al suo piccolo, a lei e alla sua famiglia intera. "Ho visto il tappeto di pupazzi fuori al Monaldi, bellissimo. Ne approfitto anche per ringraziare tutta l'Italia, per tutto il calore che stanno dimostrando a mio figlio. Veramente ringrazio tutti con tutto il cuore, Domenico è diventato il figlio di tutti. Ho percepito questo abbraccio immenso dal primo momento, ma adesso ancora di più", ha detto la donna che ha colto l'occasione per ringraziare anche il lavoro svolto dai giornalisti: "Ringrazio anche voi giornalisti, perché senza di voi non sarebbe arrivato fino a qua tutto questo". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Morte Domenico, mamma Patrizia: "Provo schifo, mi guardavano negli occhi..."Il decesso di Domenico, un bambino di appena due anni, è avvenuto dopo un trapianto di cuore andato male.

Bimbo col cuore bruciato, il dolore di mamma Patrizia: rompe il silenzio dopo la morte del figlioPatrizia, madre di Domenico, ha deciso di parlare dopo la tragica scomparsa del suo bambino di due anni e mezzo, conosciuto come il “bambino dal cuore bruciato”.

