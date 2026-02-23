Morte Domenico l’avvocato Petruzzi | Nessuno aveva detto alla madre che il cuore era danneggiato

Domenico è morto perché i medici non hanno informato la madre che il suo cuore era danneggiato. L’avvocato Petruzzi spiega che, fino al 6 febbraio, non è stata eseguita nemmeno una TAC cerebrale, lasciando la famiglia all’oscuro delle reali condizioni del paziente. La mancanza di diagnosi tempestive ha complicato la gestione del caso e solleva domande sulla cura ricevuta. La famiglia chiede chiarimenti su quanto accaduto e sulle decisioni prese.

"Si apprende che quel cuore era inutilizzabile dall'articolo de Il Mattino del 7 febbraio, nessuno aveva detto alla madre che il cuore fosse stato danneggiato ma avevano detto che il cuore non partiva per non si sa quale motivo che loro stavano cercando di capire", con queste parole è intervenuto a "Mattino Cinque" l'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Domenico, deceduto il 21 febbraio all'ospedale Monaldi di Napoli in seguito alle complicazioni di un trapianto di cuore., "Stamattina sono andato in procura per parlare con il PM titolare dell'inchiesta e con il procuratore aggiunto, - ha aggiunto l'avvocato - con me ho un'integrazione di querela sulle nuove notizie di reato che a parere di questa difesa integrano il reato di omicidio volontario che si configurerebbe con il dolo eventuale, cioè con la condotta omissiva che è stata posta in essere dopo il 23 dicembre fino a 6 febbraio, accettando il rischio che il bambino morisse con lo scopo di evitare che si venisse a sapere dell'errore medico, che si venisse imputati, a nostro avviso, per le lesioni colpose". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Domenico è morto, il bambino si era aggravato questa mattina all'alba: aveva subito il trapianto di un cuore danneggiato

La morte del piccolo Domenico dopo il trapianto del cuore danneggiato: il racconto della madre e le ombre sull'errore

