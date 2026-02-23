Morta nell’incidente stradale a Foggia arrestato il marito | l’accusa è di omicidio premeditato

Ciro Caliendo ha provocato la morte della moglie Lucia Salcone, fingendo un incidente stradale per nascondere un omicidio premeditato. La polizia ha arrestato l’uomo dopo aver scoperto che aveva pianificato l’evento, aggiungendo un dettaglio inquietante alla vicenda. Le indagini hanno portato alla ricostruzione di un movente e di un comportamento che ha portato alla tragica perdita di vita. La comunità rimane sconvolta di fronte a questa drammatica realtà.

La cronaca nera pugliese si arricchisce di un capitolo drammatico e definitivo con l’arresto di Ciro Caliendo, l’uomo di quarantotto anni accusato di aver ucciso la moglie Lucia Salcone attraverso la messinscena di un sinistro stradale. La vicenda, che ha tenuto con il fiato sospeso la comunità di San Severo e l’intera provincia di Foggia, ha subito una svolta decisiva nelle prime ore del mattino del 23 febbraio 2026. Le autorità competenti hanno infatti dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, trasformando quello che inizialmente appariva come un tragico evento fortuito in un’ipotesi di omicidio volontario premeditato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Morta in incidente stradale, arrestato marito per omicidio premeditatoCiro Caliendo, 48 anni, ha ucciso sua moglie Lucia in un incidente stradale e poi è stato arrestato per omicidio premeditato.

San Severo: morte di Lucia Salcone, arrestato il marito. Accusa: omicidio volontario premeditato Secondo la contestazione fu un incidente stradale simulatoLucia Salcone è morta il 27 settembre 2024 in un incidente stradale avvenuto a San Severo, causando grande scalpore.

Agguato mafioso a Foggia. Ucciso il nipote del boss Rocco Moretti

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Incidente in via Prenestina, scontro tra un'auto e un mezzo Ama: morta una donna; Venezia, incidente a Ca'Noghera: morta una donna, in fin di vita la figlia di 12 anni; Lucia Salcone morta carbonizzata nell'auto, arrestato il marito Ciro Caliendo. Incidente stradale simulato, è omicidio volontario; Morta in incidente stradale, arrestato marito per omicidio premeditato.

Lucia Salcone morta carbonizzata nell'auto, arrestato il marito Ciro Caliendo. «Incidente stradale simulato, è omicidio volontario»Tutto inventato. La Polizia stradale di San Severo e la Squadra mobile di Foggia hanno arrestato Ciro Caliendo, il 48enne accusato ... msn.com

Morta in incidente stradale, arrestato marito per omicidio premeditato(ANSA) - SAN SEVERO, 23 FEB - La Polizia stradale di San Severo e la Squadra mobile di Foggia hanno arrestato Ciro Caliendo, il 48enne accusato dell'omicidio volontario premeditato della moglie, la 47 ... gazzettadiparma.it

Lucia Salcone morta carbonizzata nell'auto, arrestato il marito Ciro Caliendo. «Incidente stradale simulato, è omicidio volontario» - facebook.com facebook

Ragazza di 17 anni trovata morta nell'Astigiano, ipotesi omicidio x.com